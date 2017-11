A 2018-as költségvetést is a 2010 óta folytatott gazdaságpolitika határozza meg

A 2010 óta követett gazdaságpolitika határozza meg a 2018-as költségvetést is – mondta Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államháztartásért felelős államtitkára csütörtökön a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) konferenciáján.

Amennyiben Orbán Viktor negyedszerre is kormányt alakíthat jövőre, és a miniszterelnök valóban szétszedi 2019 márciusa után a Nemzetgazdasági Minisztériumot, Varga Mihály a költségvetésért és az államháztartás egyensúlyáért felelős...

Az atv.hu beszámolói szerint Matolcsy György állítólag több, nyilvános helyen megejtett magánvacsorán is elővezette a miniszterelnöknek, hogy "legyen már végre egy igazi nemzetgazdasági minisztérium". Holott ö is tudja, hogy van már ilyen nevű intézmény és azt is hogy Varga Mihály hatékonyan, eredményesen vezeti a tárcát, a miniszterelnök…