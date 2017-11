Mit csinált ma a forint, miközben két társa is történelmi mélypontra süllyedt?

Privátbankár - Ma 18:52 Pénzügy +

Két térségbeli deviza, a török líra és a román lej is mindenkori rekord alacsony szintjére süllyedt ma, ha más-más okokból is. Nálunk is a forintot gyengítő, a kamatokat lenyomó lépéseket jelentettek be, és az euró meg is drágult, 314 forint felett is előfordult, de azután visszatért 313 közelébe. A részvénypiacokra visszatért a bika, főleg a techn