Call of Duty: WWII - végre tömeg van a Headquartersben

Valóban szeretik a PC-t a fejlesztők? A nemrég megjelent Call of Duty: WWII-ről már olvashattatok egy PS4-tesztet, most azonban lássuk, hogyan muzsikál a PC-változat!

Az elmúlt hetekben a Call of Duty: WWII központi hubja üresen kongott, mivel a kiszolgáló oldalt kapcsolódási problémák sújtották. Ennek vége, a 48 főt támogató főhadiszállások újra élettel teltek meg, és végre találkozhatunk más játékosokkal.

A többszereplős összecsapásokat dobják fel az új eszközök Bár általános és ritka eszközöket már most is összeszedhetünk a meccsek között, hamarosan epikus, illetve legendás ritkaságú cuccokra is rátehetjük majd a kezünket.