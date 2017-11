Gyerekkel a vásárlási őrületben

Bormagazin - Ma 17:51 Életmód +

Az USA-ból eredő ünnep a Hálaadás másnapját, egyúttal a karácsonyi vásárlási szezon kezdetét is jelenti. November negyedik péntekén megtelnek a szupermarketek, és az online értékesítés is rendesen felpörög. Érdemes figyelni itthon is a BF akciókat, pláne hogy ha van belőlük boros is.