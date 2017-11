Lecsapni készül az EU, hatalmas bírság lesz a vége

Napi - Ma 11:32 Gazdaság +

A Financial Times értesülései szerint a világ legnagyobb bankjai közül nyolc is arra készül, hogy megegyezzen az EU-val az ellenük folyó kartelleljárás ügyében. Brüsszel szerint manipulálták a devizaárfolyamokat, s ez nem csak hatalmas bírsággal, de személyes felelősségre vonásokkal is járhat. Ennek mennének elébe a bankok.