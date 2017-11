Gáspár Evelin letolt nadrággal mutatta meg a hasát

Sokat tesz azért Gáspár Evelin, hogy megtartsa vékony alakját, hétfőn reggel is egy edzőteremben kezdte a napját, majd azt is megmutatta utána Győzike lánya, hogy milyen is jelenleg a végeredmény. Ehhez pólóját föl, nadrágját pedig picit lehúzta, így viszont az is láthatóvá vált, milyen alsóneműt viselt a gyerekkorában még kicsit duci Evelin.