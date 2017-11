Bors: Rezeg a léc Eszenyi Enikő alatt, Rudolf Péter lehet az utódja

ATV - Ma 09:48 Belföld +

Színházi körökben jó ideje arról szólnak a pletykák, hogy a Vígszínház igazgatója, Eszenyi Enikő is belebukik Marton László botrányába, de most már kész tényként beszélnek erről. Újabban nem is a színész-rendezőnő sorsa, inkább az Eszenyi utáni korszak foglalkoztatja a szakmát, a Bors információi szerint ugyanis már megvan az utódja.