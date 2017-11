Cristiano Ronaldo még három gyermeket vállal

A Real Madrid gólgyárosa addig nem nyugszik, amíg mindenből hét nem lesz neki. Aranylabdából és gyermekből is.

A Real Madrid portugál szupersztárja lapértesülések szerint arra kérte a fővárosiak vezetőségét, hogy 2018 nyarán engedjék őt elmenni, azonban a klub továbbra is a 2021-ben lejáró szerződését tartja szem előtt. Az AS munkatársai összeszedtek néhány lehetőséget, hogy CR miért is hagyná el a spanyol fővárost.