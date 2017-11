VOLT: Depeche Mode és Iron Maiden is lesz jövőre

Mellettük a Hurts és a Hollywood Undead koncertjét is bejelentették hétfőn a szervezők, akik minden eddiginél nagyobb érdeklődésre számítanak.

Két világhírű rockzenekar, a Depeche Mode és az Iron Maiden is fellép a jövő évi Telekom VOLT Fesztiválon Sopronban. Mellettük a Hurts és a Hollywood Undead koncertjét is bejelentették hétfőn a szervezők, akik minden eddiginél nagyobb érdeklődésre számítanak.

A szervezők bejelentették a 2018-as fesztivál első fellépőit. Mindannyian ide is költözhetnének, annyiszor jönnek már Magyarországra.

Friss bejelentés: a Depeche Mode és az Iron Maiden is játszik az idei Volt fesztiválon Sopronban, 2018 júniusában.

Mellettük a Hurts és a Hollywood Undead koncertjét is bejelentették hétfőn a szervezők.

Stadionsztárokkal indul 2018-as a Telekom VOLT Fesztivál programja. A Depeche Mode és az Iron Maiden mellett a Hurts és a Hollywood Undead is fellép Sopronban az ötnapos VOLTon. A kedvezményes, 60 órás „early bird” jegyelővétel november 23-án, délben indul. Öt- és négynapos bérletek mellett, idén először háromnapos, hétvégi…

Propeller - Ma 14:45 Bulvár +

Hétfőn délután jelentették be a Volt szervezői a jövő évi fesztivál első neveit: a Depeche Mode és az Iron Maiden is fellép Sopronban. (Illusztráció: Pixabay, CC0) A Depech a fesztivál nyitónapján, 2018. június 26-án, kedden este játszik. 2018-ban kétszer is megfordul Magyarország David Gahan zenekara, hiszen február 2-án a Budapest…