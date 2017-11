Magához tért az OTP, esik a Meki

Privátbankár - Ma 10:35 Pénzügy +

A pénteki drámai esés után ma emelkedik az OTP, és az utóbbi idők kedvencei, az Opus, a Konzum és az Appeninn is jó formában vannak. A világ tőzsdéi továbbra is a magasban, a vég nélkül szárnyaló McDonald’s komoly korrekcióba kezdett. Kis csökkenés után is a magasban az olajár.