Dobrev Klárát beidézheti az ügyészség

Dobrev Klárát a következő hetekben kihallgatja az ügyészség az előzetesben ülő Czeglédy Csaba bűnügyében - értesült az Origo. A portál úgy tudja: a bukott miniszterelnök feleségének azért kell a hatóság kérdéseire válaszolnia, mert a tulajdonában lévő Altus Portfolio Kft. több kölcsönt is adott Czeglédynek és az ügyben bűncselekmény gyanúja…

Dobrev Klára még idézést sem kapott az ügyészségtől, de a lap már az időpontot is tudja.

A Czeglédy-ügy újabb fordulatáról írt szombaton az Origo, amely tényként állította, hogy “két hét múlva kihallgatja az ügyészség Dobrev Klárát a Czeglédy-Gyurcsány-botrány ügyében” – vette észre az Index. A lap azt is tudni vélte, hogy Gyurcsány Ferenc feleségének azért kell az ügyész kérdéseire válaszolni, mert a tulajdonában lévő Altus Zrt. több

Ripost - Tegnap 08:38 Belföld +

Még mindig nincs vége, újabb és újabb sötét ügyek derülnek ki a letartóztatott MSZP-s ügyvéd, a Gyurcsány által is pénzelt Czeglédy Csaba ügyében. Többek lakása is ráment az üzelmekre, a ki nem fizetett munkabérekre, a levont, de tovább nem utalt pénzekre. A héten Gyurcsány feleségét, Dobrev Klárát is kihallgatják az ügyben.