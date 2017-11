Súlyos kór pusztít Magyarországon: tízből egy magyar érintett

Pénzcentrum - Ma 05:31 Gazdaság +

Alig több mint tíz év alatt duplájára nőtt a magyar cukorbetegek száma a 19 évnél idősebbek körében. Most több mint egymillió ember érintett, viszont közülük legalább fél millióan nem is tudják, hogy baj van, hogy ők is érintettek...