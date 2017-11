A magyar kormányt támadó uniós biztossal tárgyalt Szél Bernadett

Híradó - Ma 07:40 Külföld +

A környezetvédelemért, foglalkoztatásért, szociális ügyekért felelős biztosokkal találkozott Brüsszelben Szél Bernadett, az LMP társelnöke. Közösségi oldalára egy olyan fotót is feltöltött, amelyen a jogérvényesülésért is felelős biztossal közösen látható. Vera Jourová korábban többször is támadta a magyar kormányt, a civil- és a felsőoktatási törv