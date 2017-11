Hódi Pamela nem szomorkodik, új kapcsolatot keres

Hódi Pamela nyíltan beszélt arról, hogy bár sokáig elzárkózott az ismerkedéstől, most úgy érzi, eljött az a pillanat az életében, hogy kissé nyitottabbá vált, ezáltal pedig talán már egy új kapcsolatra is készen áll. Pamela elárulta, számára fontos, hogy jó párkapcsolatban éljen.

Propeller - Tegnap 11:00 Bulvár +

A modell Várkonyi Andrea műsorában beszélt arról, hogy bár sokáig elzárkózott az ismerkedéstől, most úgy érzi, eljött az a pillanat az életében, hogy kissé nyitottabbá vált. Ez pedig azt jelenti, hogy most már egy új kapcsolatra is készen áll. Hódi Pamela elárulta, számára fontos, hogy jó párkapcsolatban éljen, sőt az is kiderült, mit gondol az eg