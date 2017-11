Akadoznak a brit beruházások Theresa May nagyratörő tervei miatt

Theresa May elégedetlenségének adott hangot a brit üzleti szektor beruházási aktivitásával kapcsolatban, német és amerikai adatokhoz hasonlítva a brit hajlandóságot - Mark Carney jegybankelnök szerint azonban éppen a Brexit miatti bizonytalanság a probléma forrása.

A brit miniszterelnök szerint London "nagyratörő" gazdasági viszonyrendszert szeretne kialakítani az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után. A miniszterelnök beszédében ugyanakkor elégedetlenségének is hangot adott, szerinte a brit üzleti szektor nem elég aktív a beruházások terén - írja az MTI.

Theresa May a Brit Iparszövetség (CBI) hétfőn tartott éves kongresszusán felszólalva megerősítette ugyanakkor, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió egységes belső piacáról is ki akar vonulni. A brit kormány az EU-tagság megszűnésével együtt azért akar kilépni az unió egységes belső piacáról és a vámunióból is, mert nem kívánja teljesíteni…