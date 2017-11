Csütörtökön eldőlhet a magyarországi Opel-gyár sorsa

Michael Lohscheller csütörtökön mutathatja be az Opel átalakítására vonatkozó új tervet, amelynek középpontjában a változások állnak majd - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Az Opel vezérigazgatója mellett ott lesz az eseményen...

HVG - Ma 17:55 Gazdaság +

A cég vezérigazgatója csütörtökön mutatja be a gyár átalakításával kapcsolatos terveket, amelyek érinthetik a szentgotthárdi gyárat is. Már a város is készíti a vészforgatókönyvet.