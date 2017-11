„Azt mondta, hogy toljam le az alsónadrágomat is” – Kimondta Kerényi nevét az abuzált táncos

Újabb, a korábbiaknál is erősebb állítást fogalmazott meg Czapáry Veronika író, költő az ATV Start műsorában. Megnevezte Kerényi Miklós Gábort, akinek szerinte kiskorú áldozatai is voltak, és erőszak is volt. Ő hat áldozatról tud, valamennyien hasonlóan mesélték el a nyúlkálást, amit „pacsizásnak” és „mogyorózásnak” hívtak.

Czapáry Veronika író, költő is megnevezte Kerényi Miklós Gábort szexuális zaklatás ügyben. Az írónő szerint kiskorú áldozatai is voltak, és erőszak is volt. „Kiskorúak is voltak, erőszak is volt, fiúk, lányok. Egy 13 éves fiú is volt” – ezt állította Czapáry Veronika az ATV reggeli, élő adásában. A műsorvezető, Vujity Tvrtko kétszer is visszakérdez