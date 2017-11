Koós János elárulta, mennyi nyugdíjat kap

Már korábban is beszélt arról, hogy nevetséges az összeg.

A néhány nap múlva 80 éves Koós János adott interjút a Blikknek, amelyben sok más mellett arról is beszél, hogy milyen tragikusan alacsony a nyugdíja: „Hatvanhétezer forintot kapok, ami azért megalázó, mert a rendszerváltás előtt négy évtizedet végigdolgoztam. A monopolhelyzetben lévő Országos Rendező Iroda szerződéses művésze…

Közeleg Koós János 80-ik születésnapja. Ezt már nem érhette meg régi jó barátja, Aradszky László, akinek a temetésén gyászbeszédet mondott Koós. Koós felelevenítette a Blikknek, hogy Szenes Iván, S. Nagy István és Havasy Viktor temetésén is beszélt, de Aradszky László búcsúztatása volt az első, ahol egy kis szomorúságot is megengedett…

