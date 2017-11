Ellenőrzik a járművek téli felkészítését a hatóságok

A közlekedési hatóságok szakemberei megnézik az abroncsot, a fagyállót és az ablaktörlőt is.

Összehangolt akcióban ellenőrzik a közlekedési hatóságok szakemberei a személyautók és az autóbuszok megfelelő felkészítettségét a téli időjárási körülményekre 2017. november 8. és 10. között - jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).

Itt a november, jönnek a csúszós utak akkor is, ha ezt napközben még nem érezzük, hiszen ma is akár 16 fok is lehet. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint, november 8. és 10. között a közlekedési hatóságként eljáró NFM és a kormányhivatalok munkatársai országos akció keretében ellenőrzik az autókat és autóbuszokat.A…