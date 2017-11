Ha ez bejön, még csak ezután robbanhat igazán a bitcoin árfolyama

Privátbankár - Ma 06:06 Pénzügy +

A bitcoin árfolyama megint rekordokat döntöget, már a 6600 dollárt is elérte. A jelenség legkézenfekvőbb oka, hogy hivatalos, „rendes” határidős tőzsdére is be kívánják vezetni az év végéig. Ha ez megvalósul, akkor az eddig előle elzárt hagyományos befektetési piacon is megvetheti a lábát, újabb intézményi és magánbefektetők tömegei…