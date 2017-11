Drágul a tojás Európában és Magyarországon is

Megállíthatatlanul emelkedik a tojás ára, karácsonyra akár 50-60 forintba is kerülhet darabja a hazai boltokban. A drágulás hátterében a tavaly év eleji madárinfluenza-járvány és a nyáron kitört rovarirtószer-botrány miatt visszaesett uniós termelés áll.

Már most magas, de év végéig biztos nem áll meg sem Európában sem Magyarországon az étkezési tojás drágulása ami várhatóan az év végéig kitart - olvasható ki a Baromfi Termék Tanács minapi tájékoztatásából. Tegyük hozzá, most akár 55-60 forint is lehetne egy tojás ára, ha januárban nem szállítják le a 27 százalékos áfa-tartalmát 5-re.