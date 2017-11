Szájer és a holtak serege. Megkezdődött a szavazás!

Zsúrpubi - Ma 13:24 Belföld +

A Fidesz az EP-képviselőket is beveti a Hókuszpók elleni küzdelemben. A manapság pátriárka külsejű Szájer József mellett Deutsch "Ennyike" Tamás is szórja a "gerontodrognak" is nevezhető igét a nemzeti konzultációs lakossági fórumokon. A uniós képviselők szerint Soros-Sátán-Hókuszpók beette, bevásárolta magát az EU-ba…