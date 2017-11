A magyarországi Opel-gyár jövőjét is érintő találgatás jelent meg

Elemzői várakozások szerint a PSA csoport három európai gyárát is bezárhatja 2021-2022 végére. Egy régóta húzódó tárgyalássorozat végére került pont idén márciusban, amikor a General Motors 2,2 milliárd euróért eladta...

Közel 100 embert bocsáthatnak el egy újabb hullámban az Opel szentgotthárdi gyárából még az év vége előtt. A leépítések továbbra is a kölcsönzött munkaerőt érintik - írja a closer.hu. Lapunk egyik olvasója szerint már be is jelentették az üzemben: decemberig bezáróan az összes motorgyártásban érintett kölcsönzött munkaerőtől meg fognak…