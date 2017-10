Tömeges gázolás és lövöldözés New York-ban

Nyolc ember meghalt, és legalább tizenöten megsérültek a New York-i World Trade Center közelében.

Legalább nyolc ember meghalt és tucatnyi megsebesült kedden New Yorkban, amikor egy kisteherautó forgalmas bicikliútra hajtott, több embert elgázolt majd egy iskolabusszal ütközött. A történteket a rendőrség terrorcselekményként kezeli.

Legalább hat ember meghalt és kilenc megsebesült kedden New Yorkban: egy kisteherautó hajtott egy forgalmas bicikliútra, ami után lövések zaját lehetett hallani, a hatóságok egy gyanúsítottat őrizetbe vettek - közölte az amerikai nagyváros rendőrsége.

Lövöldözött és kerékpárosok közé hajtott egy férfi New Yorkban. Az elkövetőt elfogták – közölte az M1

Lövöldözött és kerékpárosok közé hajtott egy férfi New Yorkban. Az elkövetőt elfogták – közölte az M1. A legfrissebb hírek szerint lövöldözés volt New York Manhattan városrészében – a Fox News értesülései szerint a merénylő “Allah Akbar”-t kiáltott. A hatóságok terrorcselekményként kezelik a történteket, s úgy tudni, időközben a…

Gázolás és lövöldözés volt helyi idő szerint kedd délután három körül New Yorkban, Manhattanben. A New York-i rendőrség megerősítette, hogy több áldozat és sérült van. A támadásban nyolcan haltak meg és legalább tizenketten megsérültek. Bill de Blasio, New York polgármestere arról beszélt, hogy terrortámadást hajtottak végre a városban,…