Vádat emeltek Trump volt kampánymenedzsere ellen

Önként feladta magát az amerikai elnök volt kampánymenedzsere és volt üzlettársa is.

Ma 13:44

A vádat még pénteken nyújtotta be annak a vizsgálatnak az irányítója, amely a tavalyi elnökválasztásba történt orosz beavatkozást igyekszik feltárni. Hogy kik ellen, az hétfőn került nyilvánosságra. Manafort már be is sétált az FBI-hoz.