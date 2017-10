Messi és Neymar kivégzéséről posztolt az ISIS

Parameter - Ma 18:41 Határtalan +

Most egy olyan képet szerkesztettek, ahol éppen elkapták a Barcelona ötszörös aranylabdását, Lionel Messit és a PSG brazil szupersztárját, Neymart. A kép középpontjában a már halottnak tűnő Messi, és a kivégző előtt térdelő Neymar látható. Az argentin mellett a szervezet zászlaját is bevágták. A kép címe is sokat…