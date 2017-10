Orkán erejű széllel érkezik a hidegfront

Már több járásra másod- és harmadfokú riasztást is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délelőtt a következő órákban várható, 100 kilométer/órás erősségű széllökések miatt.

Szinte az egész országon végigsöpör a brutális erejű szél, számos helyen 110 kilométer/óránál is erősebb széllökések várhatók.

Az északnyugati határhoz közel már a 90 km/órát is meghaladják a széllökések.

Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 90 kilométer/órát is. Másodfokú, narancssárga riasztást adott ki az erős szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 90 kilométer/órát is.

Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 110 kilométer/órát is. Harmadfokú, piros riasztást adott ki az erős szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 110 kilométer/órát is.

A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély.

A meteorológusok orkán erejű szélre figyelmeztetnek. A magasabb hegyekben és a Balatonnál akár 140 kilométer per órás széllökések is lehetnek. Akiket megkérdeztünk, azt mondták, ilyen időben inkább otthon maradnak. Van, aki a temetői látogatást is elhalasztja a várható vihar miatt.