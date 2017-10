Mao Ce-tung mellé emelte Hszi Csin-pinget a kommunista pártkongresszus

Ismét ő lett a Kínai Kommunista Párt főtitkára. A központi bizottságba csak idős férfiak kerültek be, ami azt jelentheti, hogy még fel sem merült az utódlás kérdése.

Megválasztották a héttagú állandó bizottság új tagjait is.

Hszi Csin-ping elnök megerősítette pozícióját: eszméi immár a Kínát vaskézzel kormányzó kommunista párt gondolkodásának alapját képezik. Ezt deklarálta a most véget ért kongresszus. Most már csak azt kellene megtudni, hogy mik is ezek az eszmék?