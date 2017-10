MLS: Gólkirály lett Nikolics

A válogatottban mellőzött támadó az MLS-ben is letette névjegyét. Sallói Dánielék is ott vannak a rájátszásban.

Az észak-amerikai labdarúgóliga (MLS) gólkirályi címét is begyűjtötte a zentai Nemanja Nikolić. A Chicago Fire csatára 24 góljával az alapszakasz legeredményesebb játékosa lett, ezzel az övé lett az ú. n. Golden Boot. Nikolić korábban volt már magyar, majd lengyel gólkirály is, most pedig az amerikai gólkirályi címért járó trófeát is begyűjtötte. H