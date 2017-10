Kamatdöntő ülés jön a hosszú hétvége után

Bár elemzők nem várnak változást az alapkamatban, a hosszú hétvége után a jegybank monetáris tanácsának keddi kamatdöntő ülése lesz a hét egyik fontos eseménye, illetve kiskereskedelmi adatok is várhatóak.

Ugyan rövidke hetünk lesz, azért most is becsúszik majd jó pár fontos adat a makronaptárba. Bár elemzők nem várnak változást az alapkamatban, a hosszú hétvége után a jegybank monetáris tanácsának keddi kamatdöntő ülése lesz a hét egyik fontos eseménye, de a KSH közléseire és a csúcson járó gyorsjelentési szezonra is figyelni kell…