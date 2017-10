Segítik a versenyelőnyt a nemzeti értékek

A magyar kormány már számos módon, saját forrásból is tudja támogatni a magyar cégek megerősödését – jelentette ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy pénteki díjátadón. Szerinte versenyelőnyt jelenthetnek a nemzeti értékek, de a stabilitás és a megfelelő gazdaságpolitika is fontos.

Négy év alatt legalább 4 ezer informatikai fejlesztő állhat munkába a most induló Informatikai fejlesztői karrier start programnak köszönhetően – jelentette be Varga Mihály az MTI-nek adott nyilatkozatában. A nemzetgazdasági miniszter szerint a projekt során kiképzett szakemberek munkába állítása már rövid távon csökkentheti az IT területen…