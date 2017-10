Olasz szakember jelentkezett magyar kapitánynak

Igazi nagyágyú, a hétszeres olasz bajnok, Giovanni Trapattoni is bejelentkezett a magyar fociválogatott szövetségi kapitányi posztjára. A Juventus, az Inter, a Bayern München és az olasz válogatottat is irányító szakember neve nem először merül fel az MLSZ-nél, korábban Dárdai Pál is ajánlotta, hiszen a tréner Németországban is szép sikereket ért…