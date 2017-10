Magyar válogatott: Ideiglenes kapitánya már van a válogatottnak

Szélesi Zoltánnal fejezi be a magyar válogatott a 2017-es esztendőt.

Eljött a spórolás ideje a Magyar Labdarúgó-szövetségben! Most, hogy keddtől már sportigazgatóként és szövetségi kapitányként sem alkalmazza az MLSZ a német Bernd Storckot (54), olcsóbb jelöltet lehet találni a pozíciókra.

A Magyar Labdarúgó-szövetség a hivatalos Twitter-oldalán jelentette be.

Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport információi, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos Twitter-oldalán jelentette be, hogy válogatottunk novemberi felkészülési mérkőzésein ideiglenes megbízatással Szélesi Zoltán irányítja majd a nemzeti csapatot.

Dárdai Pál is a 78 éves mestert ajánlotta, aki 2013 óta nem ült kispadon. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és Bernd Storck, eddigi szövetségi kapitány kedden közös megegyezéssel szerződést bontottak. Ideiglenesen a csapat másodedzője, Szélesi Zoltánt vezeti a csapatot a két novemberi barátságos mérkőzésen, Luxemburg és Costa…

Az MLSZ Facebook-oldalán közölte pénteken, hogy az elmúlt két évben a nemzeti együttes pályaedzőjeként is dolgozó Szélesi Zoltán ül a kispadra a soron következő két barátságos találkozón, így november 10-én Luxemburgban, majd négy nappal később hazai pályán Costa Rica ellen. Elődje, a német Bernd Storck kedden közös…

Megy a találgatás, ki lesz Bernd Storck szövetségi kapitány utóda a magyar fociválogatott kispadján. Szélesi Zoltán, Lőw Zsolt, Szabics Imre és Marco Rossi is esélyes. Azonban most egy háromszoros olimpiai bajnok edző is képbe került, legalábbis beajánlotta magát az MLSZ-nek. „Még várom a hívást a válogatottól… Oké srácok, ne kapkodjatok. Én…