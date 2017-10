Európa végnapjai: a kvótarendszer erősítésével próbálkozik az EP bizottsága

888 - Ma 15:19 Belföld +

Csütörtökön az Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) szavazott két fontos jelentésről is. Azonban a jelentések sorsszerű összekerülése is érdekes ellentmondásokat tükröz. Gál Kinga EP-képviselő a 888-nak nyilatkozva elmondta, hogy ennek a két javaslatnak az összekerülése is mutatja, hogy milyen…