Visegrádra figyel Ausztria

A vasárnapi ausztriai választások után sűrűn kezdték emlegetni a kommentátorok Orbán Viktor politikáját. Egyrészt az ÖVP és az FPÖ is nagyra értékeli őt. Másrészt az eredetileg mérsékelten jobboldali osztrák Néppárt is jobbra tolódva, a szélsőjobbtól témákat átvéve nyerhette meg a választást. Még Merkel utódlását is befolyásolhatják a…