Index: Megbukott a terrorátvilágításon az Orbánnal jó kapcsolatot ápoló arab konzul

Kockázatokat tárt fel a Terrorelhárítási Központ (TEK), amikor ellenőrizte Jordánia tiszteletbeli konzuljának hátterét, aki évtizedek óta Magyarországon tevékenykedik. Zaid Naffa kapcsolatban áll Orbán Viktor miniszterelnökkel és környezetével is, sőt, a korábban az Interpol és az FBI által is körözött Ghaith Pharaon rajta keresztül próbált magyar

