Gyönyörű képek Mága Zoltán várandós feleségéről, Annamáriáról

Mága Zoltán lányának, Jennifernek a tegnap esti koncertjén jelentette be, hogy feleségével gyermeket várnak. „Isten éltessen benneteket, igen benneteket. Örömmel jelentem be, hogy újra apa leszek." – mondta a hegedűvirtuóz a Budapesti Kongresszusi Központban. Felesége, Ani az ötödik hónapban van és a születésnapja is most volt – férje…