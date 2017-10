Bojár Gábor: 2020-ban már fegyveres konfliktust okozhat a kormány ellenségkeresése

„Nem szeretném úgy leélni a hátralévő életemet, hogy szólhattam volna, de nem szóltam” - mondta az üzletember, aki szerint a legkisebb esélyt is meg kell ragadni a kormány leváltására.

Trianon százéves évfordulóján akár fegyveres konfliktust is provokálhat a kormány a szomszédos országokkal Bojár Gábor szerint.

Bojár most a Hír tévé Egyenesen című műsorában azt mondta: "A legkisebb esélyt is meg kell ragadni a kormányváltásra, olyan mértékű fenyegetést jelent a Fidesz hatalmon maradása." - írja a 444.hu.Bojár azt mondta, eddig csak azt gondolta, az EU-ból való kilépés lehet a tét, de most, hogy a miniszterelnök már nyíltan támogatja a garázdaságot,…