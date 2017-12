Elgurulhat Izrael legfontosabb gyógyszere

14 ezer dolgozót épít le a Teva, törlik az osztalékot is. Felszámolva szinte teljes izraeli gyártási kapacitását, egész gyárakat zár be a gyógyszercég, a megmaradó üzemekben pedig drasztikusan csökken a termelés. Az izraeli Teva gyógyszeripari vállalat idén októberben elvesztette kizárólagossági jogait a bevételeinek 45 százalékát biztosító Copaxone gyógyszer felett - emiatt és egy korábbi felvásárlás miatt pedig egyre komolyabb gondjai adódnak. A mai bejelentés szerint a TEVA egy éven belül a dolgozók 25 százalékától megválik és felfüggesztik az osztalékfizetést is a részvények után. Az intézkedések egy két évre tervezett átalakítási program részei, de kérdéses, hogy ez hosszabb távon tud-e még segíteni a vállalaton.