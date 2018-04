A teljes hűtési láncot fejlesztik a kínai kereskedelmi vállalatok. Hűtőházakat építenek, az azokhoz kapcsolódó hűtőkamionokat szereznek be, a beruházások pedig várhatóan az elkövetkező esztendőkben is folytatódnak. Az ok, hogy az…

A Ruszal írországi timföldgyártó üzeme látja el Európa legnagyobb alumíniumgyártóit, és az amerikai szankciók ezt a beszerzési forrást is veszélyeztetik. A Financial Times úgy tudja, hogy a világ egyik legnagyobb…

A felcsúti vállalkozó új társaságát a választások másnapján már be is jegyezte a cégbíróság.

Idén is megrendezik Budapesten a Startup Safary-t, ami 6 évvel ezelőtt indult el Berlinből, hogy szélesebb körben is ismerté tegye a startupok világát, egy kis buzzt vigyen ebbe a területbe. Azóta Magyarország is csatlakozott és idén is 2 napos…