Hihetetlen véletlen: egy esküvő és 6 egyforma ruha

Hat nőnek egyszerre teljesült a rémálma, de végül inkább jót röhögtek rajta. Egy esküvőn történt az eset, egyenruhájukról fényképes dokumentáció is készült. Egy esküvő nemcsak a házasulandó pár nagy napja, hanem azoké a nőké is, akik végre felvehetik a szekrényükben porosodó, legcsinosabb koktélruhájukat, amely egy sima irodai munkanaphoz tökéletesen alkalmatlan viselet. Az igazán divatőrültek pedig fogják magukat, és hetekkel a nagy nap előtt bevásárlókörútra indulnak, hogy megtalálják a legtökéletesebb, tündöklésre alkalmas darabot. Alighanem így tett a mostani történet hat főszereplője is, akik egy Ausztráliában, Sydney-ben tartott esküvőre voltak hivatalosak.