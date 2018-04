Ennek a lánynak vastag a bőr a talpán

Három éve mezítláb jár, és ha rajta múlik, többé nem is húz cipőt. Az esküvőjén is mezítláb volt, most pedig komoly gyalogtúrára készül férjével a fiatal nő. A 20 éves Kasandra Smith sosem szeretett cipőt viselni, iskolába leginkább papucsban járt, 2015-ben pedig, miután befejezte a tanulmányait, elkezdett mezítláb járni. Két hónappal később eldöntötte, hogy teljesen felhagy a lábbelik viselésével. Még az esküvőjén is mezítláb volt. Az egyedüli ok, amiért hajlandó lenne újra cipőt húzni, ha olyan munkát kapna, ahol ezt feltétlenül megkövetelik.