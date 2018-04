Liptai Claudia a tavalyi évad kihagyása után idén újra A Nagy Duett műsorvezetője lesz. A TV2 sztárjának azonban jut ideje a gyerekeire is, a Lokálnak azt is elárulta, hogy a 12 éves Panka néha sokkal jobban félti Marcit, mint ő…

Egy hete derült ki, hogy már rég nincs együtt az álompár, de vajon voltak már korábban is jelek, amiket észre is vehettünk volna?

Bizony, a napokban volt 20 éve, hogy a hihetetlenül fiatal és vonzó Dobó Kata felbukkant egy mára legendássá vált reklámban. Hogy is volt?

Ha valóban előre megjósolták ezt Meghan Markle-nek, akkor ennek a jósnak bizony be fog telni a naptára!

Szulák Andrea lánya, Rozina még csak 9 éves, de már úgy fest, mint egy felnőtt nő. A színésznő korábban elmondta, hogy Rozinának saját akarata is van már egy ideje, és igencsak céltudatos.

Bár már korábban is jelezte, döntött, a jelek szerint most már a pontos forgatókönyve is megvan a búcsúzáshoz.