Zacher Gábor cáfol: "Nem mondtam le"

Megszólalt a Honvédelmi Minisztérium is. Egy újabb, halállal végződő eset után felkínálták a Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábornak, hogy mondjon le, amit ő elfogadott – írja a hvg.hu. Az orvos az ATV-nek cáfolta a lemondás tényét és azt is, hogy azt felajánlották volna neki. Reagált a hírekre a Honvédelmi Minisztérium is.