Előre tudta a választási iroda, hogy baj lesz. Hiába szóltak nekik előre, hogy nem fogja bírni a választási honlap a terhelést. Ahogy arról korábban a Privátbankár is írt, különös események zajlottak az április 8-i választás körül, elsősorban a Nemzeti Választási Iroda honlapját, a Választás.hu-t illetően. Ezen az oldalon lehetett ugyanis az átjelentkezések bejelentését, valamint ide publikálták volna a választási adatokat is, ám ez április 8-án csak néhány óráig bírta az iramot. Ráadásul már korábban, április 6-án is leállt egyszer a honlap, az alábbi hibaüzenetet dobva az oda tévedőknek.