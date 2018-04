Szerdán megszűnik a Magyar Nemzet

Simicska kacsúsít: a HírTv megússza, de szerdán nyomják utoljára a Magyar Nemzetet, és lekapcsolják a Lánchíd Rádiót is. A nagy múltú Magyar Nemzetnek a szerdai lesz az utolsó lapszáma, a lap online változata szerdától nem frissül, archívumként működik tovább, a rádiónál pedig kedden éjfélkor szüntetik be az adást. A két médium alkalmazottainak kedden délelőtt jelentették be a döntést.