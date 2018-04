1 millió forintos bónuszt kap a voksolásért

A választási iroda elnöke egymilliós bónuszt kap a voksolásért. Fel is veszi. Az is lehet, hogy felajánlja „valamilyen alapítványnak”. Még január legelején rendezték egy igazságügy-miniszteri rendeletben, mire mennyit fognak költeni a küszöbön álló országgyűlési választáson, a különféle nyomtatványok előállításától kezdve a jegyzőkönyvet vezetők napidíján át a választási bizottsági tagok étkeztetéséig minden. Ezt foglalták össze a jogszabály 1. számú mellékletében. Ebben szerepel, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke, Pálffy Ilonának is előirányoztak „tiszteletdíjként” 1 millió forintot a lebonyolításért.