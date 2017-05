Vona Gábor felesége: "Szar ügy"

Összesimicskázták az autóját és a postaládát is. Vona-Szabó Krisztina reagált. Az Index és a HírTV székháza után Vona-Szabó Krisztina autója a Fidelitas matricáinak következő áldozata. Vona Gábor felesége Facebook posztban számolt be arról, hogy csütörtökön reggel talált matricákat az autóján és a postaládán is. "A kocsimat sem Simicska Lajos vette, hanem mi. Szar ügy. Az otthonunk meg albérlet, s nem Simicskáéktól béreljük. Szar ügy."