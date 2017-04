Török Gábor: Ami most jön, sokakat meg fog viselni

Hiába az elmúlt napok eseményei, Török Gábor szerint nincs szó arról, hogy "az embereknél elszakadt a cérna", ilyesmi ugyanis eleve nagyon ritkán történik. Bár meglepően sokan mentek ki Budapesten az utcára, és az is szokatlan, hogy vállaltan jobboldali emberek is kifejezték csalódottságukat, hiba lenne azt gondolni, hogy trendforduló történt – mondta Török Gábor a Nyugat.hu-nak. Hozzátette: "Amíg a Fidesz közel kétmilliós tábora nem kezd elolvadni, vagy a kormányváltást kívánó szavazók nem sorakoznak fel egyetlen politikai erő mögé, addig – bármi is történjen a budapesti utcákon – a kormánypárt marad a következő választás esélyese."