Tilos lesz Orbánt kérdezni

A sorozatos véletlenek sem rejthetik el, hogy az elnök megválasztása maga is tünet.

Néhány fidelitasos lány az N1TV-vel már közölte, hogy jó volt a DJ a nyári táborban, most láthatjuk, hogy a csapatás is kemény volt. Csak így tovább fiatalok, ha már a kommunikáció kevésbé megy, legalább a szendvics sikerüljön a…

Ez most nem egy ázsiai étel, bár sokaknak lenyomták már a torkán és a többség panaszkodott is miatta: fene keserű bír lenni a szongbun, pláne dzsucsével. Akad, aki ki sem bírja, bele is pusztul. De akkor mi ez a két rejtélyes fogalom? Ez a két…